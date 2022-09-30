مجلس المنافسة يفرض عقوبتين ماليتين

هبة بريس _ الربا

قرر مجلس المنافسة فرض عقوبتين ماليتين قدر كل واحدة منهما 10.683.704,83 درهما على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” ( MB Solutions Investments S.à.r.l حاليا)، وذلك بسبب الإنجاز الفعلي لعمليتي تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

وتمت مؤاخذة شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL” من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة لبعض الأصول والخصوم وبعض الشركات التابعة لمجموعة “Grupo Ferro Inc” بتاريخ 25 فبراير 2021 دون تبليغ لمجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها، في خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي قبل إنجازها.

أما شركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL”، فقد تمت مؤاخذتها من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC GROUP) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

واتخذ مجلس المنافسة هذين القرارين خلال اجتماع انعقد بتاريخ 02 ربيع الأول 1444 الموافق ل 29 شتنبر 2022 بحضور رئيس المجلس وأعضائه.

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