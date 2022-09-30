مستشفى إبن سينا بالرباط ينفي إقدام طبيبة على الانتحار

2022-09-30 / 20:01
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هبة بريس _ الرباط

نفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الأخبار التي راجت حول إقدام طبيبة شابة على الانتحار بسبب ضغط العمل وقلة الموارد البشرية.

وقال بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، :”أن المعنية بالأمر لم تقم بأية عملية انتحار وأنها تعرضت فقط أثناء قيامها بعملها إلى إصابة طفيفة في يدها خلفت لها جرحا سطحيا بسيطا”.

واسترسل البلاغ مؤكدًا أن أبواب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مفتوحة لكل من يرغب في الحصول على المعلومة الصحيحة مهددا في نفس الوقت بما وصفه ب “تفعيل المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال”.

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