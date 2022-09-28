مجموعة أكديطال تبدأ تشغيل منشأتها الصحية رقم 12 بسيدي معروف

هبة بريس - الدار البيضاء

أعلنت مجموعة أكديطال، عن افتتاح مصحتها رقم 12 بسيدي معروف، بحيث تمتد على مساحة تناهز 6000 متر مربع، وتعتبر هذه البنية التحتية الاستشفائية متعددة التخصصات، الوحدة الأولى من نوعها بهذا الحجم في هاته المنطقة التي تجمع بين السكن والأعمال.

و تبلغ الطاقة الاستيعابية لمصحة بانوراما سيدي معروف 100 سرير استشفائي، وتشمل 7 غرف عمليات، قاعتين للولادة، قاعتين لقسطرة القلب، 8 مراكز لإنعاش الأشخاص البالغين، 5 مراكز لإنعاش حديثي الولادة، و22 وحدة للعناية المركزة.

يحدوها هدف منح المرضى مسار رعاية وعلاج سلس وفعال، تتوفر مصحة بانوراماسيدي معروف كذلك على مركز للتصوير بالأشعة، يضمَّن التصوير بالموجات فوق الصوتية (Échographe) و الماسح الضوئي (Scanner) والتصوير بالرنين المغناطيسي(IRM) ، التي تمكن من التشخيص السريع للأمراض والتكفل الناجع بالمرضى.

توفر المصحة خدمة المستعجلات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوعوكذلك إمكانية إجراء فحوصات طبية.

وتندرج هذه المنشأة الصحية الجديدة في إطار استراتيجية الانتشار المجالي التي تنهجها أكديطال، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، بهدف تمكين المرضى من التوفر على عرض رعاية صحية يتجاوب مع سياسة القرب للمجموعة ويتيح لهم التكفل السريع طبقا لأفضل المعايير. ويتم تنفيذ هذه السياسة للقرب ليس فقط على المستوى الوطني وإنما أيضا داخل المدن الكبرى بهدف توفير منشآت صحية سهلة الولوج وعالية الجودة للمواطنين.

ويشار أن مجموعة أكديطال، رائدة القطاع الخاص للصحة بالمغرب، الولوج للخدمات الاستشفائية على رأس أولوياتها.

وتتوخى المجموعة تطوير شبكة من المؤسسات الصحية الخاصة عبر التراب الوطني، مستهدفة بذلك توفير رعاية صحية عالية المستوى وتكفل طبي شامل وفق أفضل المعايير الدولية.

وتضم المجموعة حاليا 11 مؤسسة صحية، بينها مؤسسات متعددة الاختصاصات وأخرى المتخصصة (مصحة جرادة الوازيس، مصحة عين برجة الدار البيضاء، المركز الدولي لعلاج الأورام الدار البيضاء، مصحة لونشون، المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع، مصحة دا فنشي، مصحة أطفال، المستشفى الخاص الجديدة، المركز الدولي لعلاج الأورام الجديدة، المستشفى الدولي أكادير والمركز الدولي لعلاج الأورام أكادير).

وبتدشين مصحة بانوراما سيدي معروف، يرتفع عدد المنشآت الصحية التي تديرها مجموعة أكديطال إلى اثنتا عشرة (12)، بحيث سيتم إحداث 250 فرصة عمل مباشرة، الشيء الذي سيرفع العدد الإجمالي لمستخدمي المجموعة إلى 3000شخص.

ومع متم سنة 2022، سيتم تشغيل (6) منشآت صحية جديدة (2 في طنجة، 1 في آسفي، 2 في سلا و1 في بوسكورة)، الشيء الذي سيرفع عدد الوحدات الصحية للمجموعة إلى 18 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2000 سرير.

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