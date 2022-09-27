وزير العدل الجزائري يحل بالرباط لدعوة الملك للقمة العربية

هبة بريس

يصل وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرباط، لتسليم الملك محمد السادس دعوة للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها بالعاصمة الجزائرية يومي الأول والثاني من نونبر المقبل.

وحسب مصادر متطابقة، فينتظر استقبال الوزير الجزائري، يومه الثلاثاء بالرباط، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.

هذا ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد أعلنت قبل أيام أن المغرب وافق على استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، لتسلم دعوة الحضور للقمة العربية.

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