انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

انطلقت مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و يحتفي مهرجان سلا هذه السنة في دورته 15 بالسينما الإفريقية، حيث تمت برمجة فقرة “خاص بإفريقيا” واستضافة السنغال ضيف شرف.

و حضر حفل افتتاح فعاليات هذه الدورة مجموعة من السينمائيين والنقاد إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالرباط.

وفي ذات السياق، قال رئيس جمعية أبي رقراق، نور الدين اشماعو، “إن هذا المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا أضحى من أهم المهرجانات المخصصة للمرأة، وذلك بفضل تسليطه الضوء باستمرار على المسارات النسائية الناجحة في المجال السينمائي المغربي والعربي والإفريقي”.

وأضاف أن هذا المهرجان الدولي يشكل حلقة وصل بين الثقافات والقيم الإنسانية التي تجعل من السينما وسيلة لا غنى عنها للتعبير والتواصل، معربا عن شكره للسلطات المحلية على دعمها المتواصل لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية.

و بدوره، أكد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، مصطفى التيمي، أن سينما المرأة أضحت تتصدر كبرى المهرجانات والأعمال السينمائية، بالنظر لمكانة المرأة في المجتمع وما حققته من مكاسب مهمة في مختلف المجالات، مبرزا أن المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يشكل، في هذا الصدد، وسيلة أيضا للترافع على القضايا النسائية.

وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتكريم كل من المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور، والمخرجة المغربية الفرنسية من أصول يهودية سيمون بيتون، ونجمة السينما المصرية ليلى علوي.

و يشار إلى أن الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة تشهد مشاركة عشرة أفلام ضمن المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، تسعة منها من إخراج نساء، تمثل 19 دولة من أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، وتم إنتاج فيلمين منها سنة 2022 و8 أفلام سنة 2021.

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