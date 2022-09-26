خصص 350 ألف دولار لشراء اللحوم.. قيس سعيد متهم بتبذير المال العام

هبة بريس - وكالات

اتهمت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بتبذير المال العام بسبب طلب عروض من قبل الرئاسة لشراء اللحوم بقيمة مليون و141 ألف دينار (أكثر من 350 ألف دولار).

وفي وقت يحث فيه سعيد التونسيين على التقشف، تداولت صفحات المعارضة على مواقع التواصل وثيقة نشرها المرصد الوطني للصفقات العمومية (حكومي) وتتضمن طلب العروض المذكور.

ودوّن النائب السابق زياد الهاشمي: “البلاد في حالة مجاعة والشعب لا يجد ما يأكل، وفي بلاد لا يوجد بها سكر ولا زيت ولا ماء وتدعو فيها السلطات عامة الشعب للتقشف، يطلب فيها رئيس الجمهورية لحوم حمراء للقصر بقيمة مليون و141 ألفاً!”.

وأضاف: “قيس سعيد يأكل بمليون و141 ألف دينار لحما، وبعد ذلك يخرج ليتحدث عن الاحتكار والزهد. صدق من قال: خذها من يد شبعان إذا جاع ولا تأخذها من يد جائع إذا شبع”.

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: “حفظ الله الدكتور منصف المرزوقي ورحم الله الأستاذ الباجي قايد السيسي، فهما يذكران التونسيين والتونسيات كل يوم بأنهما كانا رئيسين زاهدين في اللحوم والأسماك ومتعففين عن كثرة المراكب والمواكب مقارنة بما نراه ونسمع عنه اليوم عن اللحوم الحمراء والبيضاء وأساطيل السيارات وغيرها، وكل أنواع البذخ والعبث بالمال العام”.

وأضاف: “لو جاء الشعب في بحبوحة من أمره لتم غض الطرف عن ذلك، أما الحال وهو يتضور جوعا ويلهث وراء رطل من السكر وقنينة زيت نباتي، فهذا يرتقي الى مستوى الجناية وعظائم الأمور. هذا عمر بن الخطاب الزاهد المتعفف (في إشارة لقيس سعيد)، فلو لم يكن زاهدا ومتعففا ماذا عساه يفعل بتونس وشعبها أكثر من هذا؟”.

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