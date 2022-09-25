Laâyoune: Tenue des Assises régionales du Pacte ESRI 2030

الميراوي يتفاعل مع فن الشيخات ويدعو إلى تلقينه للأبناء في برنامج إذاعي

2022-09-25 / 22:12
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لم يخف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عشقه لفن الشيخات بالمغرب، داعيا المغاربة إلى الافتخار بهذا اللون الموسيقي الذي يعد من الثراث الوطني الأصيل.

و أضاف الميراوي الذي حل ضيفا على برنامج اذاعي، أن “الشيخات” عبارة عن فن مغربي يجب على الجميع الافتخار به، مشيرا أنه مولوع به ويستمع إليه، شأنه شأن معظم المغاربة الذين يحضرون الأعراس ويتفاعلون مع هذا النوع من الفن، حيث قال: ” ماكينش شي مغربي يحضر شي زفاف، ومتفعلش مع الشطيح”.

وحول تلقين هذا الفن وتعليمه للأبناء: قال الميراوي: ” على المغاربة الإفتخار بهذا التراث، ويقريوه لأبنائهم”.

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تعليق واحد

  1. غادي يديرو إجازة جامعية : تخصص العيطة و الشيخات .
    لمن له الرغبة عليه بالإتصال بالشيخة الحمداوية أو من ينوب عنها

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