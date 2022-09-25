بعد دعمها للحكم الذاتي.. التقارب المغربي الهولندي يتجدد بلقاء مسؤولي البلدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الآلة الديبلوماسية المغربية توغلها في عدد من الدول التي باتت ترتبط و المغرب بعلاقات قوية و صريحة خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير الذي اعتبر فيه أن المملكة الشريفة تعتبر الموقف من مغربية الصحراء بمثابة النظارة التي تنظر بها لدول العالم.

و من بين العلاقات التي تقوت في الآونة الأخيرة نجد تلك التي تربط الرباط و أمستردام و التي كللت بموقف هولندا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

هاته العلاقة توطدت بلقاء مسؤولي البلدين و التي كان آخرها على هامش مشاركة المغرب في أشغال الدورة السابعة و السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

و خلال هاته الدورة، التقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع مارك روته رئيس الوزراء الهولندي و تباحثا في عدد من الملفات و المواضيع المشتركة.

كما التقى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و كذا عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بعدد من كبار مسؤولي هولندا للتباحث في القضايا التي تهم البلدين.

*الصورة من الأرشيف

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