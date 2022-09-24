بنك المغرب يتجه لرفع سعر الفائدة وسط ترقب المهنيين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد ورود تقارير بخصوص عزم بنك المغرب رفع سعر الفائدة، يسود ترقب كبير وسط المهنيين لمعرفة حقيقة هاته الأخبار المتداولة.

و في هذا الصدد، توقعت تقارير غير رسمية ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب و ذلك في ظل التضخم المضطرد الذي تعرفه السوق المالية المغربية.

و سيحسم بنك المغرب الجدل خلال اجتماع مجلسه الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل27 شتنبر، حيث ستراقب الأسواق القرارات التي ستتمخض عنه، خاصة في ما يتصل بسعر الفائدة الرئيسية.

هذا الاجتماع سيعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

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