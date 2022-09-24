رئيس جهة بروكسيل: مخطط الحكم الذاتي حل يسير في الاتجاه الصحيح

2022-09-24 / 13:18
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هبة بريس

أكد الوزير – رئيس جهة بروكسيل العاصمة، رودي فيرفورت، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، “حل يسير في الاتجاه الصحيح”، معربا عن دعمه لـ “أي مبادرة تقدم حلا مستداما لهذا النزاع”.

وقال السيد فيرفورت، في حديث لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارته إلى المغرب، “إنها مبادرة تسير بكل تأكيد في الاتجاه الصحيح، وأنا شخصيا أؤيد أي مبادرة تقدم حلا مستداما لنزاع عمر طويلا”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مخطط الحكم الذاتي “يرتبط بمشروع الجهوية الكبير بالمغرب، ويستجيب للانتظارات المحلية”.

وشدد على الدعم الواسع للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بشكل منتظم في جميع قراراته، بـ “الجدي وذي المصداقية”.

وتميزت زيارة السيد فيرفورت إلى المغرب على رأس وفد من جهة بروكسيل بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بروكسيل العاصمة، تهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية، والبيئية.

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