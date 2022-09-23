ناصر بوريطة

بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن

2022-09-23 / 23:23
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هبة بريس

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بنيويورك، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وكان السيد بوريطة مرفوقا، خلال هذا الاجتماع، بمدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.

وسيتولى المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن طيلة شهر أكتوبر المقبل. وكان قد تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التابع للاتحاد الإفريقي لولاية ثانية تستغرق ثلاث سنوات (2022-2025)، بعد ولايتها في الفترة 2018-2020.

ويعكس هذا الانتخاب الدور الأساسي والتاريخي الذي يضطلع به المغرب في حفظ السلم والأمن في إفريقيا، كما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية.

وانعقد الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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