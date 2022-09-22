إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن في الضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل، الخميس، في عملية طعن قرب مفترق مستوطنة “موديعين الغربي” وسط الضفة الغربية، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فيما تمّ “تحييد” المنفذ.

وقالت الشرطة في بيان “تلقت الشرطة بلاغاً عن حادث طعن في مفترق موديعين الغربي، طعن خلاله ثلاثة إسرائيليين، حالاتهم طفيفة”.

وأضاف البيان “قام ضابط شرطة بتحييد المشتبه به في مكان الحادث”.

وعادة ما يُقصد بمصطلح “تحييد” قتل المنفذ، لكن أحيانا يشير إلى احتمال إصابته بإطلاق النار

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