A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

رئيس الاتحاد القمري يجدد دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء

2022-09-22 / 18:44
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هبة بريس _ الرباط

جدد رئيس اتحاد جزر القمر، أزالي أسوماني، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، “دعم بلاده الثابت” لمغربية الصحراء.

وصرح رئيس الاتحاد القمري، في خطابه أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد هنا الدعم الثابت لاتحاد جزر القمر لمغربية الصحراء”.

وأكد أسوماني أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية تشكل “أفضل أساس من أجل التوصل إلى حل سريع وعملي ومستدام” لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وأبرز الرئيس القمري، أيضا، أن حكومة بلاده “تحث بقوة على الحوار” بين المغرب والجزائر، و”ترحب بكافة المبادرات الكفيلة بالمساهمة في ضمان السلم في المنطقة، خاصة إعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس قرارات مس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وانطلقت المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك، بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

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‫11 تعليقات

  3. عناصر البوليساريو الإرهابية تستغل اراضينا ونتمنى ان نسترجعها في القريب العاجل..

  11. خطآ الكبير الذي فعله المغرب هو اعتراف ومساعدة في استقلال الجزائر

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