بسبب “مغربية الصحراء”.. وفد جزائري ينسحب من اجتماع عربي

هبة بريس - الرباط

انسحب الوفد الجزائري، يومه الأربعاء، من قمة اتحاد المحامين العرب المنعقدة بدولة لبنان.

وانسحب أعضاء الوفد الجزائري، بعد اقدام رئيس الوفد المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب عن الدفاع عن مغربية الصحراء، في أشغال القمة.

دفاع الوفد المصري المستميت عن مغربية الصحراء، لم يستسغه أبناء الجارة الشرقية الذين ألفوا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ما دفعهم لمغادرة المكان.

وبرر رئيس الوفد الجزائري، قرار انسحابهم بأن الجلسة الافتتاحية “تضمنت انحرافا بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب”.

وأضاف في بيان له، أن الأمر “يعد سابقة خطيرة”، متناسيا أن الاتحاد يعترف باستمرار بمغربية الصحراء.

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