لم يحدد الموعد.. أردوغان يعلن عن زيارة إسرائيل

2022-09-20 / 11:23
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نيته زيارة إسرائيل، دون أن يحدد الموعد المقرر للزيارة.

وخلال لقائه مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بمدينة نيويورك، قال أردوغان إن معاداة السامية “جريمة ضد الإنسانية”.

هذا ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع.

ووافق وزير الخارجية الإسرائيلي على تعيين، إيريت ليليان، سفيرة لإسرائيل لدى تركيا. وشغلت ليليان خلال العامين الماضيين منصب القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

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