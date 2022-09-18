عادل الصغير كاتبا وطنيا لشبيبة البيجيدي خلفا لمحمد أمكراز

هبة بريس _ الرباط

انتخب المؤتمر الوطني السابع لشبيبة حزب العدالة والتنمية، عادل الصغير، كاتبا وطنيا للشبيبة، خلفا لمحمد أمكراز، ورضا بوكمازي، نائبا للكاتب الوطني.

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع التي تمت مساء السبت 17 شتنبر 2022 ببوزنيقة، واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأحد 18 شتنبر، حيث حصل الصغير على 188 صوتا من أصل 307.

خلال هذا اللقاء قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح”، في ظل الظروف الراهنة، وخاصة ما بعد الانتخابات الأخيرة، يسير في طريق صعب، مشددا أنه لن يتراجع كما لا يصح له أن يتراجع.

وأوضح ابن كيران في كلمة له خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني أن حزبه سيحافظ على مبادئه الجامعة، وسيدعو إلى التمسك بالمرجعية والحفاظ على الملكية، ونشر قيم العدل والانصاف والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.

واعتبر ابن كيران أن مسؤوليتنا كبيرة في أن تحافظ أمتنا على مرجعيتها، مجددا التأكيد أن هذه المرجعية هي في خطر، ليس فقط في العالم العربي بل في العالم كله، مشيرا إلى الداعين لجمع الأديان كلها في دين أسموه بالدين الإبراهيمي، وإلى المدافعين عن الإجهاض، واصفا دعاة هذا الأمر بأنهم يخالفون الشريعة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا ابن كيران أبناء الشبيبة إلى فهم العقيدة والالتزام بها على أحسن الوجوه، وأن يكونوا أقوياء، وأن يقوموا بواجب النص، وأن يعارضوا الفساد وأن يدافعوا عن الحزب، مردفا، المرحلة المقبلة ستحتاج إلى مجهود ونضال وتضحية كبيرة

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