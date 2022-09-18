عادل الصغير كاتبا وطنيا لشبيبة البيجيدي خلفا لمحمد أمكراز
انتخب المؤتمر الوطني السابع لشبيبة حزب العدالة والتنمية، عادل الصغير، كاتبا وطنيا للشبيبة، خلفا لمحمد أمكراز، ورضا بوكمازي، نائبا للكاتب الوطني.
جاء ذلك خلال عملية الاقتراع التي تمت مساء السبت 17 شتنبر 2022 ببوزنيقة، واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأحد 18 شتنبر، حيث حصل الصغير على 188 صوتا من أصل 307.
خلال هذا اللقاء قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح”، في ظل الظروف الراهنة، وخاصة ما بعد الانتخابات الأخيرة، يسير في طريق صعب، مشددا أنه لن يتراجع كما لا يصح له أن يتراجع.
وأوضح ابن كيران في كلمة له خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني أن حزبه سيحافظ على مبادئه الجامعة، وسيدعو إلى التمسك بالمرجعية والحفاظ على الملكية، ونشر قيم العدل والانصاف والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
واعتبر ابن كيران أن مسؤوليتنا كبيرة في أن تحافظ أمتنا على مرجعيتها، مجددا التأكيد أن هذه المرجعية هي في خطر، ليس فقط في العالم العربي بل في العالم كله، مشيرا إلى الداعين لجمع الأديان كلها في دين أسموه بالدين الإبراهيمي، وإلى المدافعين عن الإجهاض، واصفا دعاة هذا الأمر بأنهم يخالفون الشريعة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا ابن كيران أبناء الشبيبة إلى فهم العقيدة والالتزام بها على أحسن الوجوه، وأن يكونوا أقوياء، وأن يقوموا بواجب النص، وأن يعارضوا الفساد وأن يدافعوا عن الحزب، مردفا، المرحلة المقبلة ستحتاج إلى مجهود ونضال وتضحية كبيرة
11 تعليقات
أعتذر عن كلامي لأن كل الاحزاب السياسية في المغرب متشابهة لا أحد يخدم البلاد الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ياسيد بنكيران ماذا فعلت منذ توليك الرئاسة سابقا ماعدا التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وبالاخص لا زلنا نعاني من الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا المحروقات فأي نزاهة الانتخابات والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية تتكلم عنها لاداعي ان تكذب على نفسك وتتظاهر بروح وطنية هههههههههههه
ياسيد بنكيران اصبحت أضحوكة الشعب المغربي الكل عرفك جيدا لاداعي باسترجاع السنريوهات مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية هههههههههههه.
أين هي الوعود التي وعدتمونها لنا كانت مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون مصلحتكم فوق كل شيء والمسكين يتخبط مع الزمن الذي طالما عانى منه ولازال يعاني منه لأنكم لا تشعرون بالجوع… اعيدوا النظر في اوراقكم عسى ان تخفف عن ذنوبكم في حق المواطن المغربي البسيط.
أين هي الميزانية العامة أين هي المسؤولية بالمحاسبة وتصفية المال العام أين ذهب ؟؟؟؟؟ اتريدون لهبه مرة أخرى لقد فرغ الصندوق بسببكم ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي نحن أصبحنا واعين بما يجري في الخزينة العامة هههههههههههه.
منذ ان اوعيت منذ عشرين عاما والمغرب لم يتغير ولن يصلح الحال ولكن ربما الخطأ من المواطنين الذين يذهبون إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لادلائ باصواتهم وهم غير واعين بما يجري..كان علينا أن نقاطع الانتخابات ولن ننتخب على أي أحد لأنهم متشابهين هههههههههههه.
لا أظن أن هذا الحزب لا زال في الوجود هههههههههههه
الكل يجري وراء مصلحته لا حزب هنا في المغرب سوى أحزاب السرقة والنصب لأموال الشعب المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
أي مبادئ تتكلم عنها ياسيد بنكيران ربما أقول أن الرجل المناسب حالياً هو السيد اخنوش رجل حقاني ورجل الاعمال بامتياز يسهر دائما على حماية الوطن وسيكون مغرب افظل بكثير من السابق..
لقد سئمنا بالوعود الكاذبة التي وعدتمونها لنا لحد الآن لازلنا نعاني من الأسعار المرتفعة والمحروقات ارتفاعا مهولا المواطن المغربي البسيط لم يقدر على القدرة الشرائية لأنه يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وكل الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش وأنتم لاتحركون ساكنا لأنكم تعبشون عيشة كريمة لاينقصكم أي شيء فيلات مصانع سيارات فاخرة مزارع راتب شهري خيالي وووووو وخلاصة لذالك إذهب يامسكين تحت التراب…
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام فارغ لامحل له من الوجود نريد الصح والمعقول والتغيرات في جميع القطاعات بالمغرب ولاسيما مجال الصحة والتعليم ووووو المغرب الآن وصل إلى مرحلة متدهورة جدآ جدآ في المعيشة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…يجب انقاذه حتى لا يقع في كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباه..