المغربي وليد شديرة يواصل التألق ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ في الدوري الإيطالي

2022-09-18 / 10:11
0

عبد اللطيف الباز / متابعة

واصل اللاعب المغربي وليد شديرة، مهاجم نادي باري الإيطالي، تقديم عروضه الكبيرة من خلال هز شباك الخصوم بقميص فريقه، مؤكداً علو كعبه كواحد من أبرز الأسماء، التي خطفت الأنظار مع بداية الموسم الكروي الحالي بالملاعب الإيطالية.
ونجح شديرة صاحب الـ24 عاماً في إهداء فريقه فوزاً ثميناً على مضيفه كالياري بهدف دون مقابل، سجله الهداف المغربي في آخر دقائق شوط المباراة التاني، خلال المواجهة التي جمعتهما، السبت، لحساب الجولة السادسة من مباريات دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويتربع شديرة على عرش هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الثانية بخمسة أهداف، إضافة إلى تسجيله خمسة أهداف لفريقه في مسابقة كأس إيطاليا، كما كان وراء ثلاث تمريرات حاسمة، ما جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على غرار إنتر ميلانو، الذي يتابع تألقه وينوي التعاقد معه في “الميركاتو” الشتوي المقبل.

وبدأ شديرة مسيرته مع أندية الهواة قبل أن ينتقل لنادي بارما عام 2019، ليخوض 4 مغامرات على سبيل الإعارة تباعا مع أريزو وليكو ومانتوفا وأخيرا باري.

وانضم شديرة خلال الميركاتو الصيفي الأخير بشكل نهائي لـ”بيانكو روسي” في صفقة بلغت قيمتها 380 ألف يورو وبعقد يمتد حتى عام 2025.

وخاض الهداف المغربي طوال مسيرته الكروية 174 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 42 هدفا وأهدى 13 تمريرة حاسمة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تعتزم تخصيص ميزانية لـ “منتدى النقب” التطبيعي

إسرائيل تعتزم تخصيص ميزانية لـ “منتدى النقب” التطبيعي

2022-09-18 / 12:09
Photo of عادل الصغير كاتبا وطنيا لشبيبة البيجيدي خلفا لمحمد أمكراز

عادل الصغير كاتبا وطنيا لشبيبة البيجيدي خلفا لمحمد أمكراز

2022-09-18 / 11:31
Photo of الشبيبة الاتحادية تطرح ضرورة التأسيس لبديل بيئي

الشبيبة الاتحادية تطرح ضرورة التأسيس لبديل بيئي

2022-09-18 / 11:06
Photo of العلاقات المغربية- الفرنسية ..لقاءات بالأقاليم الجنوبية تحت شعار “الخروج من الغموض”

العلاقات المغربية- الفرنسية ..لقاءات بالأقاليم الجنوبية تحت شعار “الخروج…

2022-09-17 / 22:07
Photo of منتدى “مؤيدي الحكم الذاتي” : البوليساريو تستغل خراب التعليم بالمخيمات لتجنيد الأطفال

منتدى “مؤيدي الحكم الذاتي” : البوليساريو تستغل خراب التعليم…

2022-09-17 / 20:57
Photo of “بيزنيس توداي الكينية “: جمهورية كينيا اتخذت موقفا جديدا مؤيدا للأعمال تجاه المغرب

“بيزنيس توداي الكينية “: جمهورية كينيا اتخذت موقفا جديدا…

2022-09-17 / 19:02
Photo of بنكيران :” لحسن الداودي شوية حمق ولكن نيتو حسنة “

بنكيران :” لحسن الداودي شوية حمق ولكن نيتو حسنة…

2022-09-17 / 18:18
Photo of الملك يعزي أسرة المرحوم الفنان التشكيلي الحسين الميلودي

الملك يعزي أسرة المرحوم الفنان التشكيلي الحسين الميلودي

2022-09-17 / 16:04
Photo of تقارير إيطالية تتفاعل مع قرار الرئيس الكيني بسحب الاعتراف بـ”البوليساريو

تقارير إيطالية تتفاعل مع قرار الرئيس الكيني بسحب الاعتراف…

2022-09-16 / 22:14
Photo of الإضراب والضريبة على الدخل .. الحكومة توضح رؤيتها

الإضراب والضريبة على الدخل .. الحكومة توضح رؤيتها

2022-09-16 / 20:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق