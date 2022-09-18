المغربي وليد شديرة يواصل التألق ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ في الدوري الإيطالي

عبد اللطيف الباز / متابعة

واصل اللاعب المغربي وليد شديرة، مهاجم نادي باري الإيطالي، تقديم عروضه الكبيرة من خلال هز شباك الخصوم بقميص فريقه، مؤكداً علو كعبه كواحد من أبرز الأسماء، التي خطفت الأنظار مع بداية الموسم الكروي الحالي بالملاعب الإيطالية.

ونجح شديرة صاحب الـ24 عاماً في إهداء فريقه فوزاً ثميناً على مضيفه كالياري بهدف دون مقابل، سجله الهداف المغربي في آخر دقائق شوط المباراة التاني، خلال المواجهة التي جمعتهما، السبت، لحساب الجولة السادسة من مباريات دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويتربع شديرة على عرش هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الثانية بخمسة أهداف، إضافة إلى تسجيله خمسة أهداف لفريقه في مسابقة كأس إيطاليا، كما كان وراء ثلاث تمريرات حاسمة، ما جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على غرار إنتر ميلانو، الذي يتابع تألقه وينوي التعاقد معه في “الميركاتو” الشتوي المقبل.

وبدأ شديرة مسيرته مع أندية الهواة قبل أن ينتقل لنادي بارما عام 2019، ليخوض 4 مغامرات على سبيل الإعارة تباعا مع أريزو وليكو ومانتوفا وأخيرا باري.

وانضم شديرة خلال الميركاتو الصيفي الأخير بشكل نهائي لـ”بيانكو روسي” في صفقة بلغت قيمتها 380 ألف يورو وبعقد يمتد حتى عام 2025.

وخاض الهداف المغربي طوال مسيرته الكروية 174 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 42 هدفا وأهدى 13 تمريرة حاسمة

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