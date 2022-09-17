بحضور نجوم الفن..انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

نجلاء مزيان

بعد انقطاع لسنتين، بسبب جائحة كورونا، عاد المهرجان الوطني للفيلم في طنجة،حيث انطلقت فعاليات دورته الثانية والعشرين، أمس الجمعة بحضور ألمع النجوم المغاربة.

وكرّم المهرجان خلال الافتتاح، الهرم السيناريست والمنتج والناقد السينمائي الراحل نور الدين الصايل (1947-2020) الذي أغنى السينما المغربية بأفلام عديدة و متنوعة، بالإضافة إلى عمله كرئيس للمركز السينمائي المغربي.

كما تم تكريم مجموعة من الفنانين الذين رحلوا خلال العامين الماضيين، أبرزهم الممثل البشير سكيرج والممثلة فاطمة الركراكي ومدير التصوير مصطفى مرجان والمخرج محمد إسماعيل، و كذا المنتجة سعاد المريقي، والمخرج محمد عبد الرحمن التازي.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة الافتتاح: “كم كنا في حاجة إلى مثل هذا اللقاء، طالما كنا نتطلع إليها، وتمنينا أن نتقاسمها مع العديد من الفنانين الذين غادرونا أخيراً إلى دار البقاء ونشتاق إليهم”.

وأضاف: “سنسعى إلى أن تشكل هذه الدورة فرصة مواتية لإبراز جودة الإنتاج السينمائي الوطني وثراء ثقافتنا الوطنية وانفتاحها على العالم”.

ويتضمن برنامج هذه الدورة ثلاث مسابقات تخصص أولاها للأفلام الروائية الطويلة، والمسابقة الثانية للأفلام الروائية القصيرة، والمسابقة الثالثة للأفلام الوثائقية الطويلة. وتشارك في مختلف هذه المسابقات الأفلام المنتجة منذ الدورة الأخيرة للمهرجان التي انعقدت من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020.

كما يتضمن برنامج الدورة “سوق الفيلم” الذي سيوفر فضاء لمناقشة مواضيع التوزيع والاستغلال السينمائي في عصر الرقمنة والأشكال الجديدة للعرض والتوزيع، ولقاءات مهنية لمناقشة مواضيع تهم واقع السينما الوطنية وآفاق تطويرها، إلى جانب تقديم الحصيلة السينمائية لسنتي 2020 و2021، وأنشطة أخرى موازية.

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