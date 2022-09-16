خبير اقتصادي..أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع

2022-09-16 / 22:33
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هبة بريس _ اقتصاد

وقع المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام جميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز “نيجيريا-المغرب” بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.

وأعلن المغرب ونيجيريا عن مشروعهما الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. في سنة 2018، دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي.

وقال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع في السنوات الأخيرة، حيث بدأ التفكير فيه عام 2016 قبل توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي عام 2018.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم بين نيجريا والمغرب ومجموعة “سيدياو” دفع بالمشروع نحو مرحلة حاسمة في ظل تفاقم أزمة الغاز بالنسبة للدول الأوروبية. تعد نيجريا من الدول التي تحتوي على احتياطات كبيرة تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب._ يقول لسبونتيك _

يقدر طول المشروع بـ5600 كيلومتر، ويمر على 15 دولة، من غرب أفريقيا التي والتي تستفيد جميعها، خاصة في ظل ضعف الكهرباء بهذه الدول.

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