صناعة السيارات
الصورة من الارشيف

بالأرقام.. ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية

2022-09-15 / 13:47
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج “الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط” عرف ارتفاعا قدره 1,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا التطور يعود أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “صناعة السيارات” بـ 16,8 في المائة و”الصناعات الغذائية” بـ 8,3 في المائة و”صنع الأجهزة الكهربائية” بـ 22,2 في المائة وفي “صناعة التعدين” بـ 18,5 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أنه يعزى كذلك إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لـ”صناعة الجلد والأحذية” بـ23,2 في المائة، و”صناعة النسيج” بـ9,7 في المائة، و”الطباعة ونسخ التسجيلات” بـ 25 في المائة و”صناعة الملابس” بـ2,2 في المائة.

وبالمقابل، انخفض الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” بـ 7,1 في المائة و”صناعة منتجات أخرى غير معدنية” بـ 7,2 في المائة و”صناعة الخشب” بـ 2,8 في المائة.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 15,6 في المائة، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” بـ16,1 في المائة والاستقرار المسجل في “المعادن الحديدية”.

أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 2,1 في المائة.

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