حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها الطاقوية

2022-09-14 / 20:40
7
هبة بريس _ متابعة

انتقد حزب العمال الجزائري ما وصفه بـ”الاهتمام الأوروبي المخادع” بالجزائر، من أجل ضمان رفع الإمدادات من الغاز، في وقت تستمر، حسبه، خسائر الجزائر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الحزب، في بيان، أن الجزائر تواجه ضغوطات متزايدة لمضاعفة صادراتها من الغاز من طرف دول أوروبية ومن الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ما تقوم به أوروبا بمثابة خدعة لتحقيق مصالحها الطاقوية.

وأوضح الحزب ذو التوجه اليساري، الذي تقوده لويزة حنون، أن الاتحاد الأوروبي لم يكُف عن معارضته لأيّ مراجعة في بنود اتفاقية الشراكة التي تربطه بالجزائر، وهو اليوم، وفقه، يتظاهر باستعداده لذلك، معتبرا ذلك بمثابة خدعة من أجل تحقيق مصالح أوروبا الطاقوية، وهي المصالح نفسها التي دفعت برئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته للبلاد أن يبدي استعداده المفاجئ لأيّ تعديل لهذه الاتفاقية.

واعتبر حزب العمال أن “هذه الاتفاقية ذات المصلحة الأحادية غير قابلة للمراجعة، بل يجب فسخها مثلما تقتضيه المادة 07 منها للسماح لبلادنا بإعادة بعث عجلة التصنيع بعد عقدين من تدمير النسيج الصناعي الوطني”.

وأشار إلى أن “اتفاقية الشراكة تُدمّر بشكل عنيف إنتاجنا الوطني والملايين من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتخلّف عجزا فادحا في الميزان التجاري خارج المحروقات (لكل 1 دولار صادرات جزائرية يقابلها ما يعادل 20 دولارا واردات من الاتحاد الأوروبي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال .

ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض…

2022-09-14 / 20:13
Photo of يلتقي بوتين.. الرئيس الصيني بأول رحلة خارجية منذ تفشي كورونا

يلتقي بوتين.. الرئيس الصيني بأول رحلة خارجية منذ تفشي…

2022-09-14 / 19:36
Photo of تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

2022-09-14 / 19:09
Photo of رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء…

2022-09-14 / 17:47
Photo of جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

2022-09-14 / 15:45
Photo of بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين…

2022-09-14 / 14:50

محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم “غوغل” 4 مليارات دولار

2022-09-14 / 12:49
Photo of لأول مرة منذ 20 سنة.. عائلة الأسير البرغوثي تتمكن من زيارته

لأول مرة منذ 20 سنة.. عائلة الأسير البرغوثي تتمكن…

2022-09-14 / 11:26
Photo of الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية

الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية

2022-09-13 / 23:01
Photo of نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام

نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام

2022-09-13 / 22:57

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق