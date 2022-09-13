في حوار مع الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري
الأمير هاري وزوجته ميغان

منع الأمير هاري من ارتداء الزي العسكري خلال جنازة جدته

2022-09-13 / 17:43
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هبة بريس - وكالات

أفادت المراسلة الملكية والمساهمة في شبكة “سي بي إس نيوز” رويا نيكاه، بأنه لن يسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال مواكب تشييع الملكة إليزابيث الثانية.

وأفادت بأنه ورغم خدمته العسكرية التي بلغت عشر سنوات لن يسمح له بذلك بعد أن تخلى وزوجته ميغان عن العديد من ألقابهما في عام 2021، بحسب ما كشفت شبكة “سي بي أس” الإخبارية.

وقالت المراسلة الملكية إنه سيسمح فقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة، الاثنين المقبل، وإن الابن الأصغر للملك الجديد، تشارلز الثالث، سيتعين عليه ارتداء بدلة غير عسكرية.

وأضافت أن فردا آخر من العائلة خدم في الجيش، ولكن لن يُسمح له بارتداء زيه العسكري هو الأمير أندرو، الذي جُرد من رعايته الملكية وانتماءاته العسكرية هذا العام بعد أن واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، لكن أندرو حصل على استثناء وسيرتدي زيه الرسمي في الوقفة الأخيرة، عندما يقف أبناء الملكة الأربعة على الجوانب الأربعة من نعشها.

وقالت نيكاه إن هذه الخطوة “علامة احترام للملكة”.

وصرحت بأنه وخلال جنازة الملكة سيتم التقاط الاختلاف في العائلة الملكية ومن هو الذي لا يزال عاملا في الأسرة ومن هو ليس كذلك.

وأشارت نيكاه إلى أنه خلال جنازة الأمير فيليب العام الماضي، قررت الملكة إليزابيث الثانية أن “يرتدي الجميع بدلات، لذلك كان الجميع متساويين”، لكن هذه المناسبة مختلفة كونها أول جنازة رسمية لملك منذ عام 1952، موضحة أن المبك تشارلز الثالث يريد أن يتم كل شيء بشكل صحيح تماما، ومن الصواب تقنيا أن يرتدي أفراد العائلة المالكة فقط الزي العسكري.

كما ذكرت أن القرار مؤلم على الأرجح بالنسبة لهاري، خاصة أنه خدم في أفغانستان ونفذ العديد من المهام العسكرية.

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