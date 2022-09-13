إعلان تشارلز الثالث ملكا لإقليم أنتاركتيكا

2022-09-13 / 16:54
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هبة بريس - وكالات

في حفل بمدينة روثيرا، عاصمة إقليم أنتاركتيكا البريطاني، تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكا على الإقليم، وفقا لتقارير “سكاي نيوز”.

يأتي ذلك في ظل عدم وجود حكومة محلية رسمية في المنطقة، حيث تم تشكيل الإقليم الخارجي في مارس من عام 1962.

وإقليم أنتاركتيكا البريطاني هو إقليم لما وراء البحار تطالب به المملكة المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وفي الوقت الحاضر يشمل هذا القطاع من القارة القطبية الجنوبية جزر شيتلاند الجنوبية، وجزر أوركني الجنوبية، وشبه جزيرة أنتاركتيكا، وساحل بحر ويديل، إضافة إلى أراضي أنتاركتيكا الواقعة في الجنوب.

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