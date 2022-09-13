وفد اقتصادي إسباني يستكشف فرص الاستثمار بالداخلة

هبة بريس

قام وفد مهم من رجال الأعمال الإسبان، الاثنين، بزيارة مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز بالداخلة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها هذه الجهة.

وبهذه المناسبة، عبر الفاعلون الاقتصاديون ورؤساء المقاولات الإسبان عن “إعجابهم” بفرص الاستثمار وجودة البنيات التحتية التي تزخر بها الداخلة، معربين عن استعدادهم لدراسة وتقييم فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأبدى أعضاء الوفد الإسباني اهتمامهم الكبير بجهة الداخلة – وادي الذهب ورغبتهم في المساهمة في الدينامية الاقتصادية المحلية، من خلال اغتنام مختلف الفرص الاستثمارية.

ومكنت هذه الزيارة، التي تأتي بعد “منتدى الاستثمار المغرب – إسبانيا”، الذي عقد في يونيو الماضي بالداخلة، الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء المقاولات الإسبان من مناقشة فرص الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية بالجهة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والصيد البحري والطاقات المتجددة.

وأجرى الوفد الإسباني، الذي تقوده ماريا تاتو، وهي سيدة أعمال على رأس أزيد من 30 مقاولة وفندق، لقاءات مع والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار منير هواري.

وقال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها الجهة، وإبراز موقعها كمنصة للتبادل التجاري وبوابة لولوج السوق الإفريقية.

وأكد ينجا أن أعضاء الوفد الإسباني عبروا، خلال هذا اللقاء، عن إعجابهم بفرص الاستثمار وجودة البنيات التحتية بجهة الداخلة – وادي الذهب، مؤكدين رغبتهم في الاستثمار في عدد من القطاعات، لاسيما الفلاحة والصحة والصيد البحري.

من جانبها، عب رت السيدة تليسا راموس فيغيروا، سيدة أعمال، عن “إعجابها” بفرص الاستثمار التي تتيحها الداخلة، مؤكدة على أهمية التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا.

وأشارت فيغيروا إلى أن هذه الزيارة مكنت الوفد الإسباني من الاطلاع عن قرب على المؤهلات الاستثمارية التي توفرها الجهة واستكشاف أسواق جديدة، معربة عن استعداد المقاولات الإسبانية لمواكبة نظيراتها المغربية، التي بإمكانها كذلك تقديم قيمة مضافة.

من جانبه، أبرز رجل الأعمال، ميكيل أيستران، أهمية هذا اللقاء الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لـ”منتدى الاستثمار المغرب – إسبانيا”، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الإسباني قام بزيارة لميناء الداخلة، والوحدة الصناعية المخصصة لتحويل المنتجات السمكية، ومركز فرز النفايات، ومركب الصناعة التقليدية، وورش بناء مصحة متعددة التخصصات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0