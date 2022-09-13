مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

2022-09-13 / 10:51
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ التابع لسرية برشيد، لازالت تسابق الزمن لغك لغز العثور على جثة تحمل آثار دماء على مستوى الرقبة والعنق، مما رجح فرضية الاعتداء على الضحية.

التحقيقات الأولية التي باشرها محققو الدرك الملكي تحت اشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، كشفت أن الضحية ينحدر من منطقة البير الجديد نواحي الجديدة، بعد اكتشاف جثته بمنطقة تدعى بـ”دار الأربعين”، تقع بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد.

هذا وبعد تمشيط محيط الواقعة، وأخذ العينات التي قد تفيد في مجريات التحقيق، تم تحويل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى مدينة سطات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة..

وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الملكي ببرشيد، لازالت إلى حد كتابة هذه السطور تواصل دائرة التحقيقات عبر الاستماع إلى كل مشتبه فيه، أملا في فك لغز هذه الواقعة التي عرفتها المنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير السلامة المعتمدة بالاحياء الجامعية

وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير…

2022-09-13 / 14:40
Photo of مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص مخدر

مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص…

2022-09-13 / 13:02
Photo of تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن انزكان

تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن…

2022-09-13 / 12:46
Photo of وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

2022-09-13 / 10:06
Photo of 89% من الأشخاص يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل بالمغرب

89% من الأشخاص يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض…

2022-09-13 / 09:41
Photo of قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات”

قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي…

2022-09-13 / 09:17
Photo of طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-13 / 09:08
Photo of فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

2022-09-12 / 23:42
Photo of 81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره الوقت والمال

81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره…

2022-09-12 / 22:16
Photo of بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر

بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه…

2022-09-12 / 18:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق