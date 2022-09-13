89% من الأشخاص يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل بالمغرب

2022-09-13 / 09:41
0
هبة بريس

يتوقع 89 في المئة من المشاركين في الاستشارة، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية “أُشاركُ”، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب.

وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أنه في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النمط، فإن 64.4 في المئة من المستجوبين يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.

في المقابل، يفيد المصدر ذاته بأن 35.6 في المئة من المشاركين أكدوا أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.

أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، فقد أظهر الاستطلاع أن 77.1 في المئة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المئة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.

واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المئة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المئة).

ويشار إلى أن مجموع التفاعلات مع هذا الموضوع بلغت 27.638، منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير السلامة المعتمدة بالاحياء الجامعية

وجدة .. البرلمانية حورية ديدي تستفسر الوزير حول معايير…

2022-09-13 / 14:40
Photo of مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص مخدر

مكناس.. توقيف 3 أشخاص وحجز ازيد من 1300 قرص…

2022-09-13 / 13:02
Photo of تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن انزكان

تفاصيل جريمة قتل ببرشيد والمشتبه فيه يسلم نفسه لأمن…

2022-09-13 / 12:46
Photo of الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

الدرك الملكي ببرشيد يسابق الزمن لفك لغز جريمة قتل

2022-09-13 / 10:51
Photo of وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

2022-09-13 / 10:06
Photo of قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات”

قناة عبرية: لابيد يتدخل في قضية “تحرش السفير الإسرائيلي…

2022-09-13 / 09:17
Photo of طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-13 / 09:08
Photo of فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

فاس.. إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات

2022-09-12 / 23:42
Photo of 81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره الوقت والمال

81 % من المغاربة مع العمل عن بعد لتوفيره…

2022-09-12 / 22:16
Photo of بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه البحر

بايتاس : “تحديات” تفرض التفكير في مشاريع لتحلية مياه…

2022-09-12 / 18:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق