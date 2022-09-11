(L-R) Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley, US President Joe Biden, and US Defense Secretary Lloyd Austin participate in a wreath laying ceremony to pay their respects to the victims of the 9/11 attacks, at the Pentagon in Washington, DC, on September 11, 2022. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: لن نستسلم في وجه من يريد إيذاءنا

2022-09-11 / 17:43
0
هبة بريس

خلال إحياء ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على الاستمرار في مراقبة الأنشطة الإرهابية حول العالم.

وشارك بايدن في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين، مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث أكد أنه “لن ننسى أبدا الأرواح الثمينة التي سرقت منا في 11 سبتمبر 2001”.

وشدد بايدن على أن “الولايات المتحدة لن تيأس ولن تستسلم في وجه من يريد إيذاءنا ومستمرون في مراقبة الأنشطة الإرهابية”.

وقال بايدن إن “العزم المستمر للشعب الأميركي ضد الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا لم يتزعزع”، مؤكدا في الوقت ذاته أننا “يجب أن نستمر في المحافظة على ديمقراطيتنا التي سعى الإرهابيون لدفنها”.

وأضاف بايدن: “نحن أمة تستند على فكرة أنها أمة فريدة من نوعها والجميع متساوون فيها”.

وشكر وزير الدفاع لويد أوستن، في كلمته، عناصر القوات المسلحة على تضحياتهم وخدماتهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تتذكر اليوم أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريش يدعو لدعم مالي ضخم وعاجل لباكستان

غوتيريش يدعو لدعم مالي ضخم وعاجل لباكستان

2022-09-11 / 18:53
Photo of دعوة الغزواني لحضور القمة العربية..رئيس وزراء الجزائر يحل بموريتانيا

دعوة الغزواني لحضور القمة العربية..رئيس وزراء الجزائر يحل بموريتانيا

2022-09-11 / 18:51
Photo of جمعية يهودية ترفع دعوى ضد لابيد وغانتس لدى القضاء الألماني

جمعية يهودية ترفع دعوى ضد لابيد وغانتس لدى القضاء…

2022-09-11 / 15:29
Photo of وزير جزائري ..اعتقال بلقاسم دليل على استمرار استغلال العدالة لأغراض سياسية

وزير جزائري ..اعتقال بلقاسم دليل على استمرار استغلال العدالة…

2022-09-11 / 14:43
Photo of العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

2022-09-11 / 13:58
Photo of رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي للحريات العامة

رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي…

2022-09-11 / 12:51
Photo of مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته بعد أن هددت بكشف فساده

مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته بعد أن هددت بكشف…

2022-09-11 / 12:21
Photo of رحلة مدتها 6 ساعات.. نعش الملكة إليزابيث يغادر إلى إدنبرة

رحلة مدتها 6 ساعات.. نعش الملكة إليزابيث يغادر إلى…

2022-09-11 / 10:40
Photo of بلحظات الصمت والعمل التطوعي.. أميركيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر

بلحظات الصمت والعمل التطوعي.. أميركيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر

2022-09-11 / 09:33
Photo of سيناريو غير مسبوق.. صعود اليمين في انتخابات السويد

سيناريو غير مسبوق.. صعود اليمين في انتخابات السويد

2022-09-11 / 09:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق