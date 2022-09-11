رحلة مدتها 6 ساعات.. نعش الملكة إليزابيث يغادر إلى إدنبرة

هبة بريس _ متابعة

غادر النعش الذي يحمل جثة الملكة إليزابيث الثانية قصر بالمورال، الأحد، في بداية رحلة تستغرق ست ساعات إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

وغادر الموكب المكون من سبع سيارات والذي يحمل النعش البلوطي – المغطى بالمعيار الملكي الاسكتلندي – بوابات قصرها الاسكتلندي في الساعة 10:07 صباحا بالتوقيت المحلي (0907 بتوقيت غرينتش).

وحال وصوله إلى إدنبرة، سينقل الجثمان جوا إلى لندن، الثلاثاء، وسيظل في قاعة ويستمنستر من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن قصر باكينغهام، السبت، أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية ستقام بكنيسة ويستمنستر في قلب لندن يوم 19 سبتمبر وستكون الأولى بالكنيسة منذ جنازة رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، .

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