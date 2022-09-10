جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 شتنبر

2022-09-10 / 22:43
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هبة بريس - وكالات

أعلن قصر باكينغهام، اليوم السبت، أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام يوم 19 شتنبر بكنيسة ويستمنستر في لندن عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش.

وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت الخميس عن 96 عاما سينقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لأسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة بقصر بالمورال في شمال- شرق أسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كلم من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في أدنبره يوم الأحد.

وفي عاصمة أسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى يوم الثلاثاء.

وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكينغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء.

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