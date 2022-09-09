محمد رياض: “خجل عبلة كامل يمنعها من الظهور الإعلامي”

نجلاء مزيان

كشف النجم المصري محمد رياض خلال آخر تصريح له عن السبب وراء عدم ظهور النجمة المصرية عبلة كامل في البرامج التلفزيونية.

و قال ذات المتحدث:” خجل عبلة كامل يمنعها من الظهور في الإعلام، عبلة كامل خجولة جدا، عمرك ما تلاقي ليها لقاء، صعب واستحالة، مش عشان هي مش عايزة تروح، هي بتبقى خجولة وبتخاف جدا جدا وبتداري كل ده من خلال الشخصيات اللي بتقدمها”.

و أضاف قائلا:” في اللوكيشن بتبقى لطيفة، بتبقى عبلة بتاعتنا بس مش زي اللي بتطلع في أدوارها، هي شخصية هادية بشكل عام بس دمها خفيف جدا”.

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