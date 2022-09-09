احتراما لوفاتها.. مريم حسين تؤجل طرح أغنيتها بسبب ملكة بريطانيا

2022-09-09 / 16:19
0
نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين، عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، و ذلك احتراما لوفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

و نشرت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي: “سوف يتم تأجيل أغنيتي المصرية “هدية” من ال 11/9 إلى يوم ال 16/9 احتراما لوفاة الملكة العظيمة”.

و في ذات الصدد، تعرضت مريم حسين لوابل من الانتقادات و السخرية من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أنها مجرد دعاية تسويقية لعملها الغنائي الجديد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهرجا فينيسيا.. صوفيا سعيدي تبهر الحضور بالقفطان المغربي

مهرجا فينيسيا.. صوفيا سعيدي تبهر الحضور بالقفطان المغربي

2022-09-09 / 14:34
Photo of “شاطارا” تحصد الجائزة الكبرى.. و أمين ناسور لهبة بريس “هذا إنجاز تاريخي”

“شاطارا” تحصد الجائزة الكبرى.. و أمين ناسور لهبة بريس…

2022-09-09 / 11:23
Photo of الحكم ب 9 أشهر نافذة في حق زوجة الميلودي

الحكم ب 9 أشهر نافذة في حق زوجة الميلودي

2022-09-08 / 14:52
Photo of أسماء لمنور تنفي خبر زواجها

أسماء لمنور تنفي خبر زواجها

2022-09-07 / 19:12
Photo of المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يحتفي بالسينما الإفريقية في دورته ال 15

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يحتفي بالسينما الإفريقية في…

2022-09-07 / 15:22
Photo of باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2022-09-07 / 14:05
Photo of مسرح الرحال في أكبر عرض بشوارع مدينة الدار البيضاء

مسرح الرحال في أكبر عرض بشوارع مدينة الدار البيضاء

2022-09-07 / 13:06
Photo of مليلية تستعد لاحتضان مهرجان “غير مسبوق” حول الثقافة الأمازيغية

مليلية تستعد لاحتضان مهرجان “غير مسبوق” حول الثقافة الأمازيغية

2022-09-06 / 19:17
Photo of المغربي “ريدوان” يشرف على ثلة من كبار الفنانين في افتتاح مونديال قطر

المغربي “ريدوان” يشرف على ثلة من كبار الفنانين في…

2022-09-06 / 14:19
Photo of مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

2022-09-06 / 09:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق