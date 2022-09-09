احتراما لوفاتها.. مريم حسين تؤجل طرح أغنيتها بسبب ملكة بريطانيا

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين، عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، و ذلك احتراما لوفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

و نشرت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي: “سوف يتم تأجيل أغنيتي المصرية “هدية” من ال 11/9 إلى يوم ال 16/9 احتراما لوفاة الملكة العظيمة”.

و في ذات الصدد، تعرضت مريم حسين لوابل من الانتقادات و السخرية من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أنها مجرد دعاية تسويقية لعملها الغنائي الجديد.

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