“الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد الأطفال “

هبة بريس _ الرباط

وجه مجلس جامعة الدول العربية الشكر إلى المملكة المغربية على مبادرتها بإعداد مشروع ملحق يضاف إلى” الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية”، يركز على البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في التصدي لعملية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وذكرت الجامعة العربية في ختام اجتماع مجلسها على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء بالقاهرة أن هذا المشروع ستنكبُ عليه الأجهزة المتخصصة بالجامعة لإخراجه إلى الوجود في القريب.

ومن جهة أخرى دعا قرار صادر عن المجلس بخصوص الارهاب إلى “مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية.

ورحب القرار باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا، وكذا بالرئاسة المشتركة للمملكة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

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