مبابي: حكيمي لديه الأفضل وسنشجعه ليظهر بأفضل مستوى ممكن

هبة بريس - وكالات

أشاد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميله بالفريق وصديقه أشرف حكيمي.

وقال كيليان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة يوفنتوس المقررة غدا بدوري الأبطال: “حكيمي يخوض هذا الموسم بدوافع مختلفة، ويؤدي بشكل قوي في التدريبات اليومية، لقد بدأ الموسم الماضي بشكل رائع ولكنه واجه بعض الصعوبات، وكان يحتاج للتأقلم على الأجواء، نثق في قدراته”.

وأضاف: “أشرف يسعى بجدية لإبراز قدراته، فهو يؤدي مهام مختلفة هذا الموسم في ظل اللعب بثلاثة مدافعين، مما يمنحه حرية في التقدم للأمام، واستفاد من مركزه كظهير مهاجم، وكانت خطة رائعة له، وعليه أن يواصل الأداء القوي، وأعتقد أن لديه الأفضل، وسنشجعه ليظهر بأفضل مستوى ممكن، لأنه سيكون في مصلحة بي إس جي”.

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