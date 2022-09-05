تزنيت : إعتقال فتاة أشهرت سلاحا أبيضا لسرقة ممتلكات سيدة بالشارع العام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اودعت النيابة العامة بتزنيت اليوم الاثنين 5 شتنبر الجاري ، فتاة عشرينية السجن المحلي بالمدينة، في انتظار محاكمتها بالمنسوب لها .

وكانت الشرطة القضائية لأمن المدينة، قد أوقفت فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، نهاية الأسبوع المنصرم ، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيها على خلفية الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي أعقبت تسجيل سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق سيدة، يوم الجمعة الماضي، وهي الأفعال التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز الحقيبة اليدوية المتحصلة من هذه السرقة وكذا السلاح الابيض المستعمل في تهديد الضحية .

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