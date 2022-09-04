عنصر من حركة حماس

بتهمة التخابر مع اسرائيل.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة

2022-09-04 / 18:43
0
هبة بريس - وكالات

قالت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة في بيان أنه تم صباح الأحد انها نفذت أحكام بالإعدام في خمسة فلسطينيين هم اثنان متهمان “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة “مدانون بارتكاب جرائم قتل”.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ في القطاع أحكام إعدام منذ أكثر من خمس سنوات. ولم يذكر البيان الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام “بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية

هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية

2022-09-04 / 20:16
Photo of تحذيرات من اندلاع معركة “كسر عظام” بين نقابات الأمن والداخلية التونسية

تحذيرات من اندلاع معركة “كسر عظام” بين نقابات الأمن…

2022-09-04 / 20:07
Photo of توقيف مالك قارب ترفيهي حاول تهريب 5 مهاجرين الى سبتة المحتلة

توقيف مالك قارب ترفيهي حاول تهريب 5 مهاجرين الى…

2022-09-04 / 19:07
Photo of الكونغو الديمقراطية ..مقتل 33 مدنيا على الأقل في اشتباكات مسلحة

الكونغو الديمقراطية ..مقتل 33 مدنيا على الأقل في اشتباكات…

2022-09-04 / 18:06
Photo of إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 604 ملايين حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 604 ملايين حالة

2022-09-04 / 13:12
Photo of جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن

جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور…

2022-09-04 / 11:37
Photo of حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا

2022-09-04 / 09:47
Photo of اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة جوية

اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة…

2022-09-04 / 09:15
Photo of تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف

تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة…

2022-09-03 / 23:25
Photo of غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في موسكو

غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في…

2022-09-03 / 23:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق