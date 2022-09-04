بتهمة التخابر مع اسرائيل.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة

هبة بريس - وكالات

قالت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة في بيان أنه تم صباح الأحد انها نفذت أحكام بالإعدام في خمسة فلسطينيين هم اثنان متهمان “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة “مدانون بارتكاب جرائم قتل”.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ في القطاع أحكام إعدام منذ أكثر من خمس سنوات. ولم يذكر البيان الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام “بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي”.

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