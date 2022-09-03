ناقلة نفط بمضيق جيل طارق

بعد تحييد الخطر ..سلطات جبل طارق تعلن نهاية كابوس ناقلة النفط الغارقة

2022-09-03 / 18:59
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هبة بريس - الرباط

أعلنت سلطات جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية عن نهاية “كابوس ” السفينة الغارقة بعد تحييد خطر تسرب الوقود إلى مياه المضيق ، وذلك بعد ان تم شفط كل الوقود الذي كان في خزانات السفينة التي غرقت في شاطئ “كطالان”.

واصطدمت سفينتان يوم الثلاثاء الماضي في خليج الجزيرة الخضراء (الخزيرات) عندما اقتربت ناقلة السوائل OS 35، بناقلة غاز الميثان Adam LNG أثناء مناوراتها لمغادرة الخليج.

ووجهت هيئة ميناء جبل طارق السفينة OS 35 إلى الجانب الشرقي، على بعد حوالي 200 متر من جبل طارق الخاضع للسيادة الانجليزية ، من أجل إبعادها ومحاولة تقليل مخاطر غرق السفينة قدر الإمكان مع إنقاذ البحارة على متنها.

السفينة كانت محملة بـ 183 طنا من زيت الوقود الثقيل و250 طنا من الديزل و27 طنا من زيت التشحيم، تهم بتغادر جبل طارق متوجهة إلى فليسينجين في هولندا.

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