انتخاب مجلس النواب كنائب أول لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية  

هبة بريس

خلال الاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، المنعقد يومي 30 و31 غشت 2022 بمقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا، عشية انعقاد المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمشاركة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، تم انتخاب مجلس النواب المغربي لعضوية اللجنة التنفيذية للجمعية في شخص السيد نجيب الخدي، الكاتب العام للمجلس.

ومن خلال عضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، بصفة النائب الأول للرئيس، يعزز البرلمان المغربي من تواجده داخل البرلمان الأفريقي، الذي انضم إليه في عام 2018، بعد قرار عودة المملكة المغربية إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية طبقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وريادة جلالته على الساحة الإفريقية.

وستكون مشاركة البرلمان المغربي في اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين مناسبة لتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الجمعية، خاصة وانه سيكون عضوا في لجنة الصياغة المنشأة لهذا الغرض.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0