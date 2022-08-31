كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 68 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 775 ألف و520 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و386 ألف و268 شخصا، مقابل 24 مليون و893 ألف و308 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 40 ألف و557 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و435 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و776 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (12)، وسوس ماسة (9)، والرباط سلا القنيطرة (8)، ومراكش آسفي (5)، والشرق (5)، وفاس مكناس (5)، والداخلة وادي الذهب (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 386 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 20 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,38 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0