نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء

2022-08-30 / 12:21
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (25 – 50 ملم) مصحوبة محليا بحبات برد وهبات رياح (من 60 إلى 85 كلم في الساعة)، مرتقبة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (30- 50 ملم) اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى حدود يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، بكل من أوسرد ووادي الذهب، وبوجدور، والسمارة والعيون.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية (25 – 35 ملم) ستكون مصحوبة بحبات برد وهبات رياح (من 60 إلى 85 كلم في الساعة) اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بكل من أزيلال، والفقيه بنصالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وقلعة السراغنة، وشيشاوة، والحوز، واليوسفية، ومراكش، والرحامنة، وورزازات، وتزنيت، وتارودانت، وطاطا، وشتوكة أيت باها، و أكادير إداوتنان، وإنزكان – ايت ملول، والصويرة (المناطق الداخلية)، وطانطان، وأسا الزاك، وسيدي إفني، وكلميم، وطرفاية، وجرادة، والناظور، ووجدة – أنجاد، وبركان، وكرسيف، والدريوش، والخميسات، والحسيمة، وتاوريرت، وفاس، وصفرو، وإفران، ومولاي يعقوب، وتازة، والحاجب، وميدلت، وبولمان.

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