جمعية سيدتي تجمد فرعها بتونس وتدين استقبال رئيس الكيان الوهمي

2022-08-30 / 11:34
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هبة بريس

عبرت جمعية سيدتي المغربية شأنها شأن جميع القوى الوطنية الحية عن امتعاضها الشديد وإدانتها القوية للتصرف العدائي الذي قام به الرئيس التونسي “قيس سعيد” باستضافته لرئيس الكيان الوهمي بشكل رسمي في قمة” تيكاد” التي تستضيفها تونس وذلك ضدا على رغبة الطرف الياباني ، قيس سعيد الذي صار دمية في يد النظام العسكري الجزائري وخادما لأجندته العدائية ضد المغرب لم ينقلب على الديمقراطية في تونس فقط بل انقلب أيضا على التقاليد والأعراف الديبلوماسية للدولة التونسية التي اتسمت بقدر كبير من الود والاحترام والصداقة للمغرب .

وأمام هذا النهج العدائي للدولة التونسية، قررت جمعية سيدتي المغربية سحب رئيس فرع تونس لجمعية سيدتي، تجميد فرعي جمعية سيدتي في كل من تونس والجزائر إلى حين تراجع البلدين عن سياستهما العدائية .

وأكدت الجمعة، على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب وثوابت الأمة ورموز المملكة المغربية الشريفة وعلى رأسها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله خطوط حمراء وفوق كل أشكال التعاون والتنسيق الجمعوي.

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