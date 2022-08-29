السلطات المغربية تحبط محاولة اقتحام عشرات المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة
هبة بريس - متابعة
قالت وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي” ان السلطات المغربية صدت في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد 28 غشت الجاري، محاولة اقتحام للمدينة لازيد من مائة شخص .
وأوردت الوكالة الاسبانية للانباء استنادا إلى مصادر من الحكومة المحلية بسبتة المحتلة انه قد حدثت محاولات دخول غير قانونية برا وبحرا ، حيث تم تعزيز عناصر الحرس المدني الإسباني في معبري بنزو وتراخال الحدوديين، خشية تسلل عدد كبير منهم .
واضاف المصدر أن القوات المغربية سرعان ما أوقفت الهجوم، وتمكنت من إيقاف المجموعة قبل أن تتمكن من الاقتراب من منطقة حاجز أمواج بنزو.
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17 تعليقات
سبتة و مليلية تبقى مدن مغربية محتلة وليست مدن إسبانية كما يزعم البعض..
الأفارقة لو فسح لهم المغرب المجال لوقعت اوروبا في ورطة كبيرة..
مصلحة الوطن و التراب الوطني فوق كل اعتبار
أي استفزاز من أوروبا ثمنه فتح الباب أمام المهاجرين و بقوة واغراق اروبا بها …
المهاجرون ورقة ضغط يجب على المغرب أن يستعملها دائما للضغط على الاتحاد الأوروبي من اجل استرجاع المدينتين المحتلتين وجزر ..
يجب على السلطات المغربية ترحيل جميع الافارقة الى بلدانهم لانهم يشكلون الخطر الحقيقي عليه..
نتمنى ان لا تتكرر المجزة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 30 افريقي ..
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. احقر الناس من يستغلون فقر شعب لاستغلاله و قتله فقط ليضع جاره في موقف حرج اللهم انتقم منهم شر انتقام..
يجب استخدام السلاح ضد الافارقة لانهم تجاوزوا حدودهم ..
نتمنى القبض عليهم جميهم وفتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة تدفقهم الى المدن المغربية المحتلة..
وجب تثبيت كاميرات المراقبة ووضع الكهرباء على طول السياج الحديدي من الحدود المغربية الإسبانية..
على محكمة الجنايات الدولية التحرك لمحاسبة المجرمين الذين يدفعون الأفارقة للاراضي المغربية ..
تحية الى الجهاز الامني المغربي وعلى رأسهم حراسة الحدود جنود والاعين التي لا تنام الله الوطن الملك.
تحية تقدير واحترام لحرس الحدود على تضحياتهم ويقضتهم من اجل حماية الحدود المغربية الداخلية ..
على الاتحاد الاوروبي ان تعطي منحة سنوية للمغرب على حراسته الحدود ..
هناك مهاجرين جنوب الصحراء يتمتعون بكامل الحقوق عكس أبناء الوطن بطالة فقر ..
حسبي الله ونعم الوكيل . يارب خفف عنهم الهم والحزن والعجز والجوع والالم ..
على السلطات الأمنية التعامل مع الأفارقة حتى لا تقع ضحايا كما وقع سابقا ..