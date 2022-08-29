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ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الأربعاء على الطريق الوطنية رقم 13

2022-08-29 / 19:05
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هبة بريس -

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا بعد غد الأربعاء (31 غشت)، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا الانقطاع سيستغرق أربع ساعات (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأربعاء 31 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.
وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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