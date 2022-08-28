مصرع مصريين وفقدان 19 آخرين غرق زورقهم قبالة ليبيا

هبة بريس - وكالات

غرق زرق كان يحمل 27 مصريا من طالبي اللجوء قبالة ليبيا، حيث لقي اثنان حتفهما وتم إنقاذ 6 آخرين، فيما يستمر البحث عن 19 مفقودا.

وأفاد مصدر مسئول في أمن السواحل الليبي، لـ القاهرة 24، إن المركب أبحر منذ 3 أيام، وتعرض للغرق مساء أمس السبت، مؤكدا أن جميع المهاجرين على المركب يحملون الجنسية المصرية. وبحسب أمن السواحل الليبي، فقد تسنى إنقاذ 6 أشخاص، ولقي شخصان حتفهما، بينما ما يزال هناك 19 شخصا مفقودين.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في هذا العام، ففي أبريل الماضي، غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل طبرق، وعلى متنه أكثر من 28 مهاجرا منهم 4 سوريين، والباقين جميعهم مصريين، ونجم عن هذه المأساة غرق 22 مهاجرا، ظل أمن السواحل الليبي ينتشل جثثهم لأكثر من شهر.

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