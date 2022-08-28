مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقبل استقالة الريسوني

هبة بريس - وكالات

توافق مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الاستجابة لرغبة الشيخ أحمد الريسوني، بالاستقالة من رئاسة الاتحاد.

وحسب بيان مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فقد تمت إحالة استقالة الريسوني على الجمعية العمومية الاستثنائية كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر.

وقدم أحمد الريسوني رسميا استقالته، من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقال إنه قرر تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو الآن في تواصل وتشاور مع الأمين العام لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد.

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