عقب خلافه و دنيا بطمة ..محمد الترك يقدم على هذه الخطوة
أعلن محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة على إغلاق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”،بسبب خلافه مع الفنانة السالف ذكره إسمها.
و شارك رجل الأعمال البحريني عبر تدوينة قام بنشرها بذات المنصة، -شارك- جمهوره و متابعيه الأزمة النفسية التي يمر بها، مشيرا أنه لم يتلقى الدعم و المساندة من المقربين.
و كتب محمد الترك:”سوف يتم اغلاق حسابي هذا ، شكرا لكم محب وشكرا لك عدو ولكن الله يعلم وانتو لا تعلمون اسمحلو اذا كنت ضيف ثقل عليكم ي بالسنوات الماضيه ولكن كل ما شاركته عبر حسابي لحظات جميله وذكريات احتفظ بها”.
و اختتم تدوينته قائلا:”حاولت ان ارسم ابتسامه على كل من عرفت او احتاجني في يوم، اما اليوم لم اجد من يرسم ابتسامه لي، اکرر اعتذاري لكم جميعا”.
و يشار أن الترك و زوجته دنيا بطمة ألغيا متابعة بعضهما البعض بموقع انستغرام، مما رجح مجموعة من النشطاء انفصالهما.