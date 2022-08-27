عقب خلافه و دنيا بطمة ..محمد الترك يقدم على هذه الخطوة

2022-08-27 / 17:37
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نجلاء مزيان

أعلن محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة على إغلاق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”،بسبب خلافه مع الفنانة السالف ذكره إسمها.

و شارك رجل الأعمال البحريني عبر تدوينة قام بنشرها بذات المنصة، -شارك- جمهوره و متابعيه الأزمة النفسية التي يمر بها، مشيرا أنه لم يتلقى الدعم و المساندة من المقربين.

و كتب محمد الترك:”سوف يتم اغلاق حسابي هذا ، شكرا لكم محب وشكرا لك عدو ولكن الله يعلم وانتو لا تعلمون اسمحلو اذا كنت ضيف ثقل عليكم ي بالسنوات الماضيه ولكن كل ما شاركته عبر حسابي لحظات جميله وذكريات احتفظ بها”.

و اختتم تدوينته قائلا:”حاولت ان ارسم ابتسامه على كل من عرفت او احتاجني في يوم، اما اليوم لم اجد من يرسم ابتسامه لي، اکرر اعتذاري لكم جميعا”.

و يشار أن الترك و زوجته دنيا بطمة ألغيا متابعة بعضهما البعض بموقع انستغرام، مما رجح مجموعة من النشطاء انفصالهما.

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