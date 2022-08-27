إلهام شاهين تنعي جورج الراسى:”كل الكلمات لا تكفي”

نجلاء مزيان

نعت النجمة المصرية إلهام شاهين الفنان اللبناني جورج الراسي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، على إثر حادث سير خطير، عبر حسابها الرسمي بموقع “فايسبوك”.

وكتبت شاهين : “خبر محزن جداً جداً .. وفاة الفنان الشاب جورج الراسى فى حادث سير، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. عزائى لعائلته و أخته الفنانه نادين الراسى .. الله يصبرهم على ألم الفراق، كل الكلمات لا تكفى.. ربنا مع عائلته و قلوبنا معهم، و العزاء لكل محبيه”..

و في سياق منفصل، أصدر الفنان اللبناني قيد حياته آخر أعماله الفنية “بأصلي”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي كلمات علي المولى، ألحان محمود عيد، توزيع الكسندر ميساكيان، وإخراج حميد مرعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0