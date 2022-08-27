ضمنهم موظفي أمن.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة بتهم الارتشاء والابتزاز

2022-08-27 / 13:29
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هبة بريس - الرباط

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، يومه الجمعة 26 غشت الجاري، خمسة أشخاص، من بينهم مقدما شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تواصل موظفي شرطة بالزي المدني مع أحد الأشخاص وتلقيهم ما يحتمل أنه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الشخص الذي يظهر في هذا الشريط سلم فعلا مبلغا ماليا لموظفي الشرطة على سبيل الرشوة، للتغاضي عن القيام بمهامهما في قضية زجرية تورط فيها أحد مستخدميه وسيدة ، وهي الواقعة التي وثقها أحد الأشخاص بغرض التشهير والقذف.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين، بمن فيهم مصور الشريط، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الجمعة.

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