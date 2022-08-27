بسبب الانفصال..رضوى الشربيني تنفعل على الهواء مباشرة

نجلاء مزيان

علقت الإعلامية رضوى الشربيني بانفعال شديد على وصف إحدى متابعات برنامجها، نفسها بال “منفصلة”، في إشارة منها بعيب فيها.

و قالت رضوى :”أنا منفصلة.. منفصلة دي يعني عندك عيب؟ ناقصك حاجة؟ أنا رضوى الشربيني منفصلة، وبشتغل وباخد بالي من بناتي وصحابي، وعايشة وكويسة ومبسوطة وراضية وشاكرة ربنا، ما تتجوزي مرة واتنين وتلاتة مش حلال ربنا؟”.

و واصلت : “مش عاوزة واحدة فيكم تقول جملة “أنا منفصلة” بالطريقة دي تاني، إحنا هنرضى بقليلنا يعني عشان منفصلين؟ أنا منفصلة عشان مقبلتش على نفسي حاجة ناس غيري قبلتها.. أنا أقوى إني قلت لأ”.

و أضافت : “أنا منفصلة ومحدش يقدر يتكلم عليا لأني ست محترمة، وبعد كده بيبقى أحسن وأجمل وأقوى، انفصلي وعيشي ولو لقيتي ابن الحلال تاني تمام، ملقتيش تمام”.

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