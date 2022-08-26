فرق مكافحة النيران بإفران تتمكن من محاصرة الحريق الغابوي

ع.محياوي – هبة بريس

أفاد مصدر خاص ل ” هبة بريس “، بأن فرق مكافحة النيران تمكنت اليوم الجمعة من محاصرة الحريق الغابوي الذي إندلع منذ يوم الإثنين الماضي في غابة جبل “ مليتر ”، الكائنة قرب مطار إفران ليندلع مرة أخرى وسط هذا الأسبوع في أراضي للجموع بطريق الحاجب.

وأضاف ذات المصدر، أن فرق التدخل على الأرض بصدد محاولة القضاء على آخر بؤرتين نشطتين للنيران بموقع الحريق، مبرزا أن هذه الجهود ستتواصل إلى غاية إخماد الحريق بشكل تام ونهائي.

وأبرز المصدر ذاته ،أنه تمت تعبئة عدد كبير من الأجهزة في مواجهة هذا الحريق، من أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية والوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، فضلا عن فرق أوراش فضلا عن الدور الكبير لرئيس المجلس الاقليمي خرموشي بناصر الذي كان حاضرا بكل إمكانياته اللوجيستيكية لإخماذ هدا الحريق الغابوي مع فريق مكافحة النيران.

كما أشار ذات المصدر، أن جهود التدخل على الأرض عززها التدخل الجوي لطائرات “كنادير”، المتخصصة في إخماد الحرائق، التي قال إنها نفذت عدة طلعات إطفائية خلال اليومين الأولين، مشيرا إلى أن حالة الحريق على الأرض صباح اليوم الجمعة لا تستدعي الإسناد الجوي.

يذكر أن فرق التدخل واجهت صعوبات كبيرة لاحتواء هذا الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة، فضلا عن هبوب الرياح القوية .

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