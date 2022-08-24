زعم توفير فرص شغل بإسرائيل.. السلطات تغلق “مكتب وساطة” بالبيضاء
هبة بريس - الرباط
أغلقت المصالح الأمنية والمحلية بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، مكتب وساطة يزعم توفير فرص شغل بإسرائيل.
واتخدت المصالح المعنية هذا الإجراء، بعد خروج مكتب الاتصال الاسرائيلي ببلاغ رسمي تبرأت من خلاله من المكتب المذكور ونفت علاقتها به.
وأكد المكتب في بلاغه، على أنه ليست له علاقة بأية جهة تزعم أنها تمنح تأشيرات عمل.
وأضاف أنه فيما يخص ملف التشغيل، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي معين بين المغرب وإسرائيل.
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3 تعليقات
يستغل البعض ضروف نقص فرص الشغل في المغرب للنصب على شباب كلهم أمل في عمل يضمن العيش لهم ضروف العيش الكريم.
مبادرة صاءبة من السفارة الإسرائيلية و يجب فعلا مستقبلا منع كل هذا النوع من النصب على الشباب و منها أولا التحقق من وجود الوثائق الرسمية لديه و الكافية لجعله يشتغل كوسيط في مجال عروض الشغل بالخارج، لأنهم يقومون في البداية بجمع الطلبات بطريقة مجانية، ثم يتواصلون بصفة شخصية مع تلك الأعداد ربما بالآلاف التي وضعت الطلبات لتبدأ عملية الاستنزاف داءما بصفة شخصية : مصاريف إرسال الملف ،دراسة الملف ،الفحص الطبي عند عيادة تابعة لهم …و ما الى ذلك لا حين أن يكتشف الشاب أنه ضحية عصابة .. تبا لهم يجب محاكمة هؤلاء المجرمين تماما كما يجب محاكمة تجار البشر الذين يُلقون بأبناء هذا الوطن في البحار
مجموعة من المحتالين استغلوا حاجة بعض العمال والحرفين لتحسين ضروف عيشهم لهذا يجب معاقبتهم على فعلتهم.