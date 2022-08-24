زعم توفير فرص شغل بإسرائيل.. السلطات تغلق “مكتب وساطة” بالبيضاء

هبة بريس - الرباط

أغلقت المصالح الأمنية والمحلية بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، مكتب وساطة يزعم توفير فرص شغل بإسرائيل.

واتخدت المصالح المعنية هذا الإجراء، بعد خروج مكتب الاتصال الاسرائيلي ببلاغ رسمي تبرأت من خلاله من المكتب المذكور ونفت علاقتها به.

وأكد المكتب في بلاغه، على أنه ليست له علاقة بأية جهة تزعم أنها تمنح تأشيرات عمل.

وأضاف أنه فيما يخص ملف التشغيل، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي معين بين المغرب وإسرائيل.

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